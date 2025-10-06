İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolunun 25-30 seneye dayalı sorunları var

Türk futbolu tartışılmaya devam ediyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun programda Türk futbolunun sorunları hakkında yaptığı çıkış ise gündem oldu.

"TÜRK FUTBOLUNUN 30 SENELİK SORUNLARI VAR"

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

Başarılıyım" demeniz için bütün sorunları çözmüş olmanız lazım.



Türk futbolunun 25-30 seneye dayalı sorunları var, çarpık ilişkilerden doğan sorunlar var.



Bu sorunları çözmek için zamana ihtiyaç var.

"YAKIN ZAMANDA BU KADAR FUTBOLUN İÇİNDEN GELEN BİR YÖNETİM OLMADI"