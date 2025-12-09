İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonları açıklaması

Futbolda bahis soruşturması genişleyerek devam ederken aralarında futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Metehan Baltacı'nın yanı sıra eski kulüp başkanı Murat Sancak tutuklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BAHİS SORUŞTURMASINA İLİŞKİN KONUŞTU

Başkan Hacıosmanoğlu'nun gündemindeki konulardan biri de bahis operasyonlarıydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbol Bahis” soruşturması hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, yapılan operasyonların yarınlar için olduğunu söyledi.

Hacıosmanoğlu, operasyonlar derinleştikçe Türk futbolunda bir panik havası oluştuğunu da sözlerine ekledi.

"OPERASYONLAR DEVAM ETTİKÇE PANİK HAVASI OLUŞUYOR"

Hacıosmanoğlu, "Bazı yorumlarda ‘kayırılanlar mı oluyor?’ deniyor. Bunun vebali var. Bu sürecin kesintiye uğraması ve engellemeler olması halinde de biz bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye de sahibiz." dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, ahlaklı bir futbol için. Akın Gürlek'i, cesur ve titiz bir şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarmak için verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayırılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye.

"BİZ BİR KULÜP DEĞİLİZ"