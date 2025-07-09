İbrahim Hacıosmanoğlu: Her kulübe eşit mesafede kaldık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) denetleme kurulunun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemlerine ait faaliyetlerinin ibra için üyelerin oylarına sunulduğu TFF Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde gerçekleşti.

Genel kurulda bir konuşma gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'u aradıkları sırada hayatını kaybeden 12 askere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

"HER KULÜBE EŞİT MESAFEDE KALARAK, TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞMESİ İÇİN HAREKET ETTİK"

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu ABB Fomget’i tebrik eden Başkan Hacıosmanoğlu, şu şekilde konuştu:

"EL ELE VERMELİYİZ"

Altyapısı gelişmiş, mali yapısı güçlenmiş kulüplerin sayısının artmasını istediğini ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Böylece liglerimize rekabet artacak, uluslararası arenada başarı gelecek. Bu da futbolda marka değerimizi uluslararası alanda artmasını sağlayacaktır. Futbol markamız kavgadan değil, nitelikli rekabetten beslenirse büyüyebilir. Cumhurbaşkanımız, bu beklentisini geçen ay kendisini ziyaretimizde bizlere arz etmiş, ülke olarak Türk futbolunu uluslararası düzeyde hak ettiği yere getirmemiz gerektiğini söylemiştir. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolmasını isteyen Cumhurbaşkanımız, 'Biz gerilimden değil, centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstericilerine inanıyoruz' diyerek beklentilerini dile getirdi. Biz de Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu yolda adımlar atmak zorundayız. Devletimizin belirlediği hedeflere ulaşmak ve artan futbol seyircisinin tüm beklentilerini karşılamak için el ele vermeliyiz.

"İNSANİ HATALARIN DIŞINDA KASTİ HATALARDAN UZAK DURMAYAN HAKEMLER BİZİMLE YÜRÜMEYECEK"

Hakemlere yönelik önemli mesajlar da veren TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yeni sezonda insani hata dışında hata yapan hakemlerle yola devam etmeyeceklerini vurguladı.

Hacıosmanoğlu, şu açıklamada bulundu:

Geçen sene ikinci yarının ortasından sonra herkesin bir kanısı var hakemler daha düzgün maç yönetiyor diye. Hakem arkadaşlarımız '3 ayda gider bunlar' dedi ama biz gitmedik. 3 ay olmadı, '6 ayda gidiyor' dediler ama 6 ayda da gitmedik. İkinci yarıdan sonra seminerde 'Sizin ağabeyleriniz var, onlara güveniyorsunuz?' dedim. Bir hakem arkadaş da arkadaşlarıyla konuşurken 'Biz başkana biat edeceğiz ama kalacak mı, gidecek mi bilemiyoruz' demiş. Hakem arkadaşlarımıza da kabahat bulmuyorum. Demek ki bunlar iradelerini teslim etmiş, birileri tarafından bir yerlere götürülmüş ki 'Biz başkana biat edersek, bu da giderse, yarın ağabeylerimiz bizi sattın diyecek' endişesini taşıyor. Ben de diyorum ki yanlış yapmadığımız sürece kimse bizi buradan kaldırmak ve 'Bana biat edin ya da bir yöneticiye biat edin mi?' dedim. Bunu yapmayın, sahada hakemlik onuruna yakışır iş yapmalarını istedim. Sahaya geldikten sonra ben size müdahale edemiyorum. O sahada önce kendi şahsiyetini, şerefini koruyacaksın. İkincisi ailenin şahsiyetini, şerefini koruyacaksın. Üçüncüsü temsil ettiğin ilin şahsiyetini, şerefini koruyacaksın, sonra da hizmet ettiğin kurumun. Bunun haricinde bizim sizden birilerine biat edin, bize biat edin diye bir beklentimiz yok. Siz bu dört ilkenin etrafında Türk futboluna hizmet edeceksiniz. Cenab-ı Allah bize Türk futbol ailesine layık hizmet edeceksek burada görev yapmayı nasip etsin. Eğer katkımız olmayacaksa nasip etmesin zaten. Onun süresi de uzun olmasın. Hakem arkadaşlarımızın önümüzdeki sezon insani hataların dışında kasti hatalardan uzak duracağına inanıyorum. Durmayanlar da zaten o gün itibarıyla bizimle yürümeyecek.