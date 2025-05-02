İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatı dolayısıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.

Alanyaspor Kulüp Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu’na, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe eşlik etti.

Ziyarette ayrıca Alanyaspor Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu, Asbaşkan Enver Vural, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Joao Pereira da hazır bulundu.

FORMALAR HEDİYE EDİLDİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Boztepe, Başkan Hasan Çavuşoğlu’na başsağlığı dileklerini ileterek, Alanyaspor’a yarın oynanacak Kayserispor maçı için başarı temennisinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuklarına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formaları hediye etti.