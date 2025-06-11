İbrahim Hatipoğlu''ndan Ali Koç'a: Şampiyon olanı kötüleyerek algı yapanlar var

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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin pek çok kez şampiyonluk fırsatı kaçırdığını ifade eden Hatipoğlu, Ali Koç'u hedef gösterdi.

Hatipoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"BÜYÜK GELİYORUZ DİYENLER VAR..."

"Geliyoruz diyenler var, büyük geliyoruz diyenler var. Onlarla yaşadığımız rekabet var. Bu sezonu değerlendirmek, onlardan bahsetmeden mümkün olmaz."

"KEŞKE ESKİ YILLARDA OLDUĞU GİBİ YAN YANA MAÇ İZLEYEBİLSEK"

"Keşke biz de eski yıllarda olduğu gibi yan yana, kol kola maç izleyeceğimiz atmosfere tekrar kavuşabilsek. Tüm sporseverlerin, Türkiye'nin büyük kulüplerinin bir şekilde ezeli rekabet, ebedi dostluğu yakalamasını herkes arzu eder. Rakip takımdaki yöneticiler de, taraftarlar da arzu eder. Bunu sağlamak için doğru ve hakkaniyetli yaklaşmak lazım. Sezona bir sürü algıyla başladık, yok hakem, yok yapı, yok şu yok bu. Günün sonunda mutluyuz. Bu iddiayı atanlar da dahil olmak üzere herkes Galatasaray'ın hakkıyla şampiyonluğunu kabul etti. Büyük geliyoruz diyenlerin algıları değil sahadaki futbol kazandı. Biz hep sahada kalacağız diyorduk. Kendimizi eleştirdik. Kendi problemlerimize odaklandık. Onların her konuşmasında konu Galatasaray'dı. Doğru şeylere odaklanmadıkları için onlarla olan rekabette günün sonunda her türlü algıya rağmen çok net bir üstünlük kurduk. 11 puan farkla şampiyon olduk. Son maçta 14 puana çıksaydı, lig tarihinin en büyük farkı rekorunu da kıracaktık."

"8 MAÇIN 5'İNİ KAZANDIK"

"Son 3 yılda Fenerbahçe ile 8 maç yaptık, 8 maçın 5'ini Galatasaray kazandı, 2'si berabere, 1 mağlubiyet var. Son 3 yıldaki puan farkı 22. Yok son 10 yılda şu kadar puan farkı var, biz hiç olamadık Galatasaray oldu falan. Bu hesaplara bakınca yanılgı olur. Sadece 13. olduğumuz sezon 52 puan almışız, o sezon bize 21 puan fark atmışlar. 3 sezonda 3 şampiyonluk almışız, oluşan puan farkı 22. Farklarla şunla bunla bu işi başka amaçlara bağlamak doğru değil."

"BUNLARIN HİÇBİRİNİ YAPAMAMIŞSIN..."

"Hafızalarımızı yokladığımız Denizli'de galip gelsen şampiyonsun, Trabzon'u kendi evinde yensen şampiyonsun, uydurulan playoffta kendi evinde Galatasaray'ı yensen şampiyonsun, sonra 2021'de kendi evinde Sivasspor'u yensen şampiyonsun. Bunların hiçbirini yapamamışsın, şampiyon olamamışsın. Bir takım şeylerle şampiyon olanı kötüleyerek, algılarla başarıya gölge düşürerek kendilerini avutanlar, kendi camialarıyla hesaplaşmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'de hiç kimsenin inkar edemeyeceği kadar üstünlük kurduk. Çok iyi kadromuz, çok iyi teknik ekibimiz ve bunu iyi yöneten başkan, yönetim, taraftar var. Bizim odağımız şampiyonluk."

"G.SARAY BAŞARISIZ OLDUĞUNDA KENDİNİ SORGULAR"