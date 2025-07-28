Yıldız adayıydı: Galatasaray'ı bırakıp gitti, 22 yaşında kulüpsüz kaldı

Türk futbolunda bazı oyuncular, ilk dönemlerinde büyük sükse yapsa da sonradan ortadan kaybolabiliyor.

Onlardan biri de Galatasaray'ın altyapısından yetişen Mustafa Kapı...

KAYBOLAN YETENEKLERDE BUGÜN...

Kapı, 2016 yılında oynanan Levski Sofya maçında Galatasaray formasıyla sahaya dahil olmuştu.

14 yaşındaki oyuncu, Galatasaray A Takımı'yla bir maça çıkan en genç oyuncu ünvanını elde etmişti.

Sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği Mustafa Kapı'yla işler bir türlü yolunda gitmedi.

MENAJERİ AVRUPA'YA GÖTÜRDÜ: İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Öyle ki Galatasaray'dan menajerinin yaptığı görüşmeler sonucunda Avrupa'ya götürülen Kapı, Lille'e imza atmıştı.

Fransız ekibinde kariyerini devam ettiremeyen genç oyuncu, sonrasında Türkiye'ye döndü.

Kapı, Lille'den döndükten sonra Adana Demirspor ile anlaştı ancak burada da varlık gösteremedi.

KULÜPSÜZ KALDI

Bir türlü beklentileri karşılayamayan oyuncu, alt lig takımlarından Kastamonuspor'a imza attı.

Mustafa Kapı'nın Kastamonu kariyeri de istediği gibi gitmedi.

Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte 10 Temmuz’dan bu yana kulüpsüz kaldı.