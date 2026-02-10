Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk dakikalarında penaltı kazanan Fenerbahçe, Anderson Talisca ile bu penaltıyı gole çevirmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon, Yiğit Efe için ikinci sarıdan kırmızı beklenen pozisyon ve pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Osman Gökhan Bilir yaptı. Süleyman Bahadır dördüncü hakem olarak görev yaparken, VAR hakemi görevini Eren Özyemişçioğlu, AVAR hakemi görevini Hakan Yemişken üstlendi.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Bülent Yıldırım: Talisca kendini geri savurup ihlali anlatmaya çalıştı, yanlış yaptı. Eğer bir tutma olsa ve Talisca kuvvetli bir şekilde düşürülseydi penaltı ve sarı kart gerekirdi ama bu haliyle devam kararının doğru olduğu fikrindeyim.

Deniz Çoban: Kare kare izlediğiniz zaman penaltıya daha yakın duruyor, ama bazı pozisyonları normal akışında izlemek lazım. Ancak bence Talisca bu teması abartarak kendini abartılı bir şekilde yere attı. Bir müdahale var ama bu müdahaleyi göstermek için süslüyor Talisca. Hakemin kanaati önemlidir, ben de devamı daha doğru buldum.

Bahattin Duran: Gençlerbirliği oyuncusu riskli bir hareket yapmış, Talisca da fazla süslemiş. Ağır çekimde penaltıya yakınım, maçın normal akışında ise her şey çok hızlı. Ben de devam kararına saygı duyarım

FENERBAHÇE'NİN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: Çözümü zor olan durumlardan birisi. Hiçbir pozisyon birbirinin aynısı değildir, olamaz. Elle oynama çok bilinmeyenli denklemdir. Bunların tamamını değerlendirmek üzere bir hakem değerlendirilir. Yapay zeka yardımcı hakemlik yapabilir ama hakemlik yapamaz. Çünkü çok boyutlu düşünülmelidir. Bir hakem bir şablondan bakar penaltı der, diğeri değil der. Bu pozisyon bende hiçbir zaman penaltı çağrışımı yapmayan pozisyonlardan biri. Bu kadar muğlak bir pozisyon için video hakem müdahalesini ise asla kabul etmiyorum. Video hakem kanıtlanabilecek ihlallerde devreye girer, burada saçma ve gereksiz bir müdahale gerçekleşmiş. Hakem de kolayı seçip penaltı vermiş. Keşke penaltı vermeseydi. Penaltı yok.

Deniz Çoban: Hakem video yardımcı hakeme illa karar değiştirmeye gitmiyor, inisiyatif hakkı var. Ali Şansalan bu ligin en tecrübeli ve sezonun en başarılı hakemlerinden. Video hakemin başında 7 saniye kalıyor. 7 saniyede bu kadar kritik bir kararı vermek mümkün değil. Video hakem müdahalesi yanlış, elle oynama hakemin yorumuna kalmış. Son kararım ise yanlış bir VAR müdahalesi, yanlış bir izletme, Ali Şansalan bu pozisyonu en az 40 saniye izlemeliydi. Pozisyonda ise oyuncu ne topun eline geldiğini görüyor, ne de çekecek zamanı var. Elle oynamanın hiçbir kriteri yok. Tek bir kriterini dahi bulamıyorum. VAR müdahalesi de penaltı da yanlış.

Bahattin Duran: VAR müdahalesi de hakemin kararı da yanlış. Böyle penaltı olmaz.

YİĞİT EFE İÇİN KIRMIZI KART BEKLENEN POZİSYON

Bülent Yıldırım: Top Yiğit Efe'nin dizinden sekiyor. Yiğit Efe'nin ayağı sınırda. Ardından topu kontrol ettikten sonraki hamlesi gereğinden fazla riskli. Eğer Yiğit Efe'nin kramponunun tabanı daha yukarıda olsaydı net bir kırmızı kart olurdu, çok sınırda bir pozisyon. Hakem kırmızı verse kimse bir şey diyemez ama ekrandan baktığımızda sarı kartı doğru buldum.

Deniz Çoban: Elle oynama kaçmış. Hareket ise çok sınırda.

Bahattin Duran: Elle oynama pozisyonunun el olmadığını anlatmaya çalışırken Ali Şansalan konsantrasyonunu kaybetmiş, Yiğit Efe'nin pozisyonunu iyi yerde seyredememiş. Ben sahada bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum, ilk basması da çok masum değil. Bu pozisyonun ardından Yiğit Efe kırmızı kart ile ihraç edilmeliydi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Oyuncu öne doğru kendini savuruyor, hakem gibi düşünüyorum, penaltı söz konusu değil, oyuncu penaltı kazanmaya çalışmış. Devam.

Bahattin Duran: Tamamen aynı fikirdeyim. Devam kararı doğru. Oyuncu kendisini kolay yere bırakmış.