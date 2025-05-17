Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile devam kararı aldı

AA & Ensonhaber

1. Lig'de 2024-2025 sezonunu topladığı 58 puanla 8. sırada noktalayan Iğdır FK'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yola devam edileceğini duyurdu.

"YOLA DEVAM"

Kulübün açıklamasında, şöyle denildi:

Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile yola devam.

"HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Cantürk Alagöz ve yönetim kurulunun 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: