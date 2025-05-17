Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile devam kararı aldı

AA & Ensonhaber
1. Lig'de 2024-2025 sezonunu topladığı 58 puanla 8. sırada noktalayan Iğdır FK'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Yeşil-beyazlılar, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yola devam edileceğini duyurdu.
"YOLA DEVAM"
Kulübün açıklamasında, şöyle denildi:
Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile yola devam.
"HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Cantürk Alagöz ve yönetim kurulunun 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başarılı teknik adamımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda daha güçlü ve kararlı bir Alagöz Holding Iğdır FK.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış