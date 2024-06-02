Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükseldi

2. Lig Play-off finalinde Iğdır FK, 1461 Trabzon'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve 1. Lig'e yükselmeyi başardı.
Maçtan dakikalar
33. dakikada Halil İbrahim Sönmez’in ceza alanı içerisine ortaladığı topla Mert Örnek kaleyi hedef aldı. Sert şutunda Ömer Kahveci çıkartmayı başardı.
45. dakikada rakibine faul yapan Tunahan Ergül, hakem Volkan Bayarslan'ın kırmızı kart göstermesiyle oyun dışı kaldı.
47. dakikada Bekir Can Kara sol kanattan ceza alanına girerek kaleyi hedef aldı. Taha Can Velioğlu hatalı müdahaleyle topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1
88. dakikada Emir Alagöz’ün serbest vuruşunda defanstan seken topu kaleci Furkan Köse kontrol etmeyi başardı.
Gazze'ye destek pankartları açıldı
İki takımın futbolcuları da maç öncesinde İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti.
1461 Trabzon FK'nin futbolcular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken, Alagöz Holding Iğdır FK'li oyuncular ise "Soykırıma Hayır, Özgür Filistin" yazılı pankartı açtı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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