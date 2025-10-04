İki takımda da derbi öncesi son hazırlıklarını tamamladı

Ligden sonra Avrupa'nın da altını üstüne getiren Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.

İngiliz devi karşısında tarih yazan sarı kırmızılılar, evinde Beşiktaş'ı da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Liverpool maçındaki azami dikkati ve kazanma ruhunu bu maça da yansıtmaları gerektiğini söyleyen teknik direktör Okan Buruk "Bu maçı alırsak önemli bir virajı dönmüş olacağız." vurgusunda bulundu.

BURUK SON TAKTİKLERİ VERDİ

Liverpool maçı sonrasında tedbir amaçlı olarak bir gün dinlendirilen Victor Osimhen yine derbide başrolde olacak, Mauro Icardi kulübede şans bekleyecek.

Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına sakin kalmaları yönünde talimat verdi.

Liverpool karşılaşmasının yorgunluğunu taşıyan rakibini kontrol altında tutmayı hedefleyen tecrübeli hoca, oyunun temposunu baştan değil, doğru anlarda yükseltmeyi planlıyor.

YALÇIN, SAVUNMADA İŞİ SIKI TUTMAK İSTİYOR

Yalçın, öğrencilerinden özellikle ilk yarıda panik yapmadan savunma disiplinini korumalarını istedi.

Tecrübeli teknik adam, maçın ikinci yarısında ise vites artırarak Galatasaray'ın fiziksel düşüşünü fırsata çevirmeyi düşünüyor.

Sergen Yalçın'ın planı, kanatlardan hızlı çıkışlarla rakip kaleyi zorlamak ve oyunu koparacak hamleyi son bölümde yapmak üzerine kurulu.

Siyah beyazlı ekipte motivasyon yüksek, oyuncular da hocanın bu stratejisini sahaya en iyi şekilde yansıtmak için hazırlanıyor.