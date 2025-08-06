İlhan Palut, Göztepe ile yapacakları maçı değerlendirdi

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, taraftarlarının önünde güzel bir oyun ve skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, antrenmanları maç gününe kadar sürdüreceklerini belirtti.

"SON DERECE AGRESİF BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Bütün takımlar için keyifli bir sezon olması temennisinde bulunan Palut, şu ifadeleri kullandı:

Göztepe takımı geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Uzun süre Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. Son derece agresif bir takımla oynayacağız.

"İNŞALLAH GÜZEL MAÇ OLUR"

Palut, sezonun ilk maçlarının her zaman zor geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

Çünkü sezon başı çalışmalarından çıkıp bir reaksiyon bazen bilinmezlikler içerebilir. Biz en iyi şekilde hazır olacağız. Her şeyden önce bu tatil modundan ilk maç moduna konsantrasyon olarak çok net bir geçiş yapmamız gerekecek. İnşallah güzel maç olur. Taraftarımızın önünde güzel bir oyun ve skorla sahadan ayrılırız diye umuyorum.

"İKİ VEYA ÜÇ TRANSFER DAHA YAPMAK İSTİYORUZ"

Sezon öncesi yapılan transferlere değinen Palut, şu şekilde konuştu:

Tabii ilk gelen oyuncu direkt takımla antrenmanlara başlayamıyor. Takımın fiziksel seviyesine ulaşmak için bir müddet bireysel çalıştılar. Birbirimize daha iletişim halinde olarak bir şekilde aşıp lige iyi başlamak istiyoruz. İki veya üç transfer daha yapmak istiyoruz.

"BİR YABANCI SINIRI VAR"

Palut, kanat oyuncusu ve kaleci transferine yoğunlaştıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Bir yabancı sınırı var. Belki bir transferimizi 2002 doğumlu veya daha genç oyuncu şeklinde de gerçekleştirebiliriz. İki transfer daha yapıp lige bir şekilde kadro olarak hazır olmak istiyoruz.

"SON DERECE MEMNUNUZ"

Yönetimle uyumlu bir transfer süreci geçirdiklerini aktaran Palut, sürekli istişare halinde bulunduklarını vurguladı.

Palut, hiçbir takımın transfer sürecinde istediği oyuncuların tamamını bir araya getiremeyebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

Bu çok zor ama biz aldığımız oyunculardan son derece memnunuz. Onlardan beklentilerimiz yüksek. Açıkçası benim içime sinen bir takım kuruluyor. Tabii bunların hepsi kağıt üzerinde olan durumlar. O sinerji birlikteliği, o mücadele gücünü, o arkadaşlığı sahaya yansıttığınız zaman iyi transfer yapmış olmak bir değer kazanıyor. Şu ana kadar gidişattan memnunum. Tek konsantrasyonum bu grubu sahada beraber hareket eden, aynı ses çıkaran bir takım haline en kısa zamanda getirebilmek.

"TARAFTARIN İZLERKEN MEMNUN OLACAĞI BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Rizespor'un çok başarılı bir sezon geçirmesini istediklerini vurgulayan Palut, şu değerlendirmede bulundu: