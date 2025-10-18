İlhan Palut: Her mağlubiyet üzücüdür

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Rizespor evinde konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılamayı değerlendirdi.

"OYUNCULARIMA GÖSTERDİKLERİ MÜCADELEDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut maç değerlendirmesinde, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor’u analiz ederken iyi bir takım izledim. Buna karşılık verecek gücümüzün olduğunu da kendi aramızda konuşmuştuk. Çok talihsiz bir başlangıç oldu. Orta sahada çarpıştık, düştük ve bunun geçişinde kötü bir ortayı uzaklaştıramadık ve rakip oyuncu iyi bir vuruşla golü attı. 1-0 şok bir giriş yaşadık. Toparlayalım derken Trabzonspor’un etkili olduğu bir pozisyonda 2’nci golü buldular. Ondan sonra tabii ki oyun her yere gidebilirdi ama takımım her şeyden önce mental olarak sahada güçlü bir duruş sergiledi. Bizim attığımız gol de açık söylemek gerekirse Trabzonspor defansı bir ikramı gibiydi. Ondan sonra 30’uncu dakikadan itibaren de sahada olan tek bir takım vardı, o da Rizespor. Oyuncularım büyük bir efor sarf ettiler, her mağlubiyet üzücüdür. Bu mağlubiyette oyuncularımın bu savaşlarının ve mücadelelerinin karşılığını alamadıkları için daha çok üzülüyorum açıkçası. Biz bir takımız, bir şekilde söyleyebilirim, daha iyi olacak bu takım, güzel sonuçlar alacak. Son 2-3 maçtır da bunun sinyallerini alıyorum. Evet, futbol enteresan. Trabzonspor’un mesela bir Gaziantep maçı var, orada nasıl puan kaybeder, bu maçtan nasıl 3 puan alır, futbol işte tam da bu. Tebrik ediyorum Trabzonspor’u, Fatih Hoca’yı, oyuncuları. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum.