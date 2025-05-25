İlhan Palut: Ligde istediğimiz yerin uzağında kaldık

İHA

Rizespor, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I GERİYE KOŞTURMAK GEREKİYORDU"

Palut, şu şekilde konuştu:

Geçen hafta aldığımız galibiyetle puan olarak istediğimiz yerde olmasak da bir telaşımız kalmamıştı. Bugün hem stada gelenlere hem de televizyondan izleyenlere pozitif futbol izlemek için hazırlıklarımızı yaptık. Beşiktaş rakip ceza sahasına sızmalar yapan bir takım. Genelde orta saha oyuncularıyla bire bir yakınlıkla oluşacak sorunu çözmeye çalıştık. Masuaku’nun bindirmeleri de tehlikeliydi ve buradan da golü buldular. Beşiktaş’ın atak sürekliliğine son vermemiz gerekiyordu. Bize geçen topların değerini bilip pasa çevirmek, rakip 3. bölgeye taşımak ve Beşiktaş’ı geriye koşturmak gerekiyordu. Bunu da çok defa başardık.

"GERÇEKTEN İYİ BİR TAKIMIZ"

Ligde hedefledikleri konuma ulaşamadıklarını dile getiren Palut, şu şekilde konuştu:

Oyuncularım özveriyle mücadele ettiler. Gerçekten iyi bir takımız. Birçok iyi oynadığımız ve berabere kalsak üzüleceğimiz maçları mağlubiyetle ayrıldık. Kırılma anları lehimize oluşmadı. Ligde istediğimiz yerin uzağında kaldık.

"BUGÜN BEKLEDİĞİM HER ANI YAŞADIK"

Sorulan soru üzerine Beşiktaş'ı da değerlendiren İlhan Palut, şu ifadeleri kullandı: