İlhan Palut'tan 25 saniyelik basın toplantısı

Süper Lig’in 7. haftasında Rizespor, sahasında Kasımpaşa’ya 2-1 yenildi.

Karşılaşma sonrası kameraların karşısına geçen teknik direktör İlhan Palut, oldukça kısa süren bir basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

25 SANİYELİK BASIN TOPLANTISI

Palut, “İlk yarı hem biz hem Kasımpaşa kötüydük. Kendi hatamızdan gol yedik. İkinci yarı toparladık ama yine basit bir golle kaybettik. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı sadece 25 saniye sürdü.

SORU SORULMADI

Tecrübeli çalıştırıcıya herhangi bir soru yöneltilmemesi üzerine toplantı erkenden sona erdi.

Ortaya çıkan ilginç anlar kameralara böyle yansıdı...