İlkay Gündoğan: Futbolcu olmaktan bıkmadım

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın sezon başında kadroya kattığı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker'e açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılarda daha uzun süre kalabileceğini söyledi.

"DAHA UZUN SÜRE KALABİLİRİM"

"Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım." diyen yıldız futbolcu, "Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım." diye konuştu.

ANTRENÖRLÜK

İlkay Gündoğan, futbol sonrası için de antrenör olarak çalışmak istediğini ve bu konuda lisans adımlarını atmaya başladığını söyledi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Tecrübeli futbolcu, "Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.