İlkay Gündoğan'dan geleceğiyle ilgili açıklama

Süper Lig'de sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, transferde ilk bombayı Leroy Sane ile patlatmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla bir süredir İlkay Gündoğan'ın ismi yan yana geliyordu.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Yaşananların ardından Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ain'i farklı mağlup ettiği maça İlkay Gündoğan damga vurdu.

Maçın oyuncusu seçilen deneyimli futbolcu, takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

"1 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR VE BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay, takımdaki geleceğiyle ilgili, "Bir yıllık daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor. Ben rekabeti seviyorum ve futbol oynamaktan keyif alıyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede oynayabileceğim birkaç yılım olduğuna inanıyorum. Bunu kanıtladığım düşünüyorum." dedi.

"UZUN SÜRE EN ÜST SEVİYEDE OYNAMAK İSTİYORUM"

İlkay ayrıca, "Geçtiğimiz sezonda tek bir maç kaçırmadım bu yüzden oynayabilecek durumdayım. Formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve çok uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.