İlkay Gündoğan’dan yoğun maç takvimi eleştirisi

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Linkedin'de bir yazı kaleme aldı.

İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatı değerlendirdi.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının eski formata göre daha heyecanlı olduğunu itiraf etti.

"DERİN ENDİŞELERİM VAR"

İlkay Gündoğan, maç takvimi konusunda ise yeni formata eleştiride bulundu.

Gündoğan, yoğun maç takvimi konusunda "Derin endişelerim var." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın paylaştığı yazı şu şekilde:

"Öncelikle, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış olmaktan hala mutluyum. Bu sezon birlikte ne kadar çok iniş çıkış yaşadığımızı düşününce inanılmaz! Bu yeni formatta Galatasaray'ı temsil etmek ve Avrupa'nın en üst düzeyinde mücadele etmek beni gururlandırıyor. Yeni format çıktığında eleştirmiştim ancak 1.5 sezonun ardından şunu itiraf etmeliyim: Bu format, Şampiyonlar Ligi'ni taraftarlar için çok daha heyecanlı hale getiriyor. Ayrıca, Galatasaray'ın oynamadığı günlerdeki maçları izlemek de benim için gerçekten çok eğlenceli. Eski formatta, 6 maçın sadece 4'ü oynandıktan sonra neredeyse tüm gruplar belirlenmiş oluyordu. Günümüzde ise, tüm üst düzey takımlar son maç gününe kadar mücadele ediyor çünkü herkes bir sonraki turlar için en iyi pozisyonu elde etmek istiyor. Futbol açısından, bu durum rekabeti arttırdı.