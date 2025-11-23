İngiliz basını Enes Ünal'ı övdü!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Bournemouth, sahasında West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak kalan Bournemouth oyuncusu Enes Ünal, West Ham maçıyla birlikte 341 günlük gol sessizliğine de son verdi.

80. dakikada oyuna giren milli forvet, 81. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

"TEKRAR GOL ATMAK HARİKA BİR DUYGU"

Maç sonunda duygularını paylaşan Enes, "Tekrar gol atmak harika bir duygu. Çok zordu ama geri dönmek için hep çalıştım. Şimdi yeniden oyunun içindeyim, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK KAZANÇ"

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, maç sonrası Enes Ünal'ı övgü yağmuruna tuttu.

Iraola, şunları dedi:

Bu tür hikayeler herkesi mutlu eder. Onu ceza sahasına yakın oynatabilirsek, Enes harika bir bitirici. Üçüncü golü de atabilirdi ama onun dönüşü bizim için büyük kazanç.

İNGİLİZ BASINI ÖVDÜ

Enes Ünal'ın 46 saniyelik mucizesi İngiltere'de geniş yankı buldu.

"DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU"

The Guardian: "Enes Ünal, Bournemouth'a bir puanı getirdi. Çapraz bağ sakatlığından dönüşü duygusal anlara sahne oldu."

"BİR PUANI KURTARDI"

BBC: "Enes Ünal bir puanı kurtardı! Son anlarda galibiyet şansını da Areola kurtardı."

"HİKAYEYİ TAMAMLADI"

Sky Sports: "Ünal'ın sakatlıktan sonraki kurtuluşu… Geçen yıl aynı maçta yine gol atmıştı, şimdi hikâyeyi tamamladı."