İngiliz devleri Arda Ünyay'ı takibe aldı

Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, gösterdiği performansla hazırlık sürecinin yıldızlarından oldu.

Hal böyle olunca genç Arda, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı.

İTALYANLAR YAZDI: ARSENAL VE CITY TAKİP EDİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcuyu, Manchester City ve Arsenal yakın takibe aldı.

Haberde Arda'nın sağ bek pozisyonunda da forma giyebildiği belirtilirken önünde parlak bir kariyer olduğu aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Arda Ünyay, Galatasaray formasıyla bu sezon Gaziantep FK maçında 24 dakika süre aldı.

500 bin euro piyasa değeri olan futbolcunun, sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.