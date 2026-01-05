İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu rüzgarı: Bir kez daha maçın oyuncusu seçildi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig’de Brighton, sahasında Burnley’i 2-0 mağlup ederken mücadelenin öne çıkan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu.

Milli futbolcu, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada gösterdiği istikrarlı oyunla maçın oyuncusu seçildi.

Uzun süreli sakatlığını geride bırakan Ferdi Kadıoğlu, skor tabelasına doğrudan katkı yapmadı.

TAKIMININ EN VERİMLİ İSMİ OLDU

Buna karşın hem savunmada hem hücumda Brighton’ın en verimli ismi olarak dikkat çekti.

Topla 85 kez buluşan sol bek, 60 pasın 56’sında isabet sağlayarak yüzde 93’lük pas başarısı yakaladı.

Ayrıca Ferdi savunma tarafında da hata yapmadı, girdiği dört ikili mücadelenin tamamını kazandı.

TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Karşılaşmanın dönüm noktalarından biri, Ferdi Kadıoğlu’nun kritik müdahalesi oldu.

Burnley’nin kullandığı köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşu ağlara gitmek üzereyken Ferdi, topu çizgi üzerinden kafayla çıkardı.

Direğe çarpan top oyun alanına döndü ve Brighton olası bir golü önledi.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ: 16 MÜCADELEDE 5. KEZ...

Ferdi, gol ya da asist üretmemesine rağmen etkili oyunu sayesinde bir kez daha "maçın oyuncusu" ünvanına layık görüldü.

Ferdi Kadıoğlu böylelikle, bu sezon çıktığı 16 Premier Lig maçının 5’inde taraftarlar tarafından maçın oyuncusu seçildi.

İNGİLİZLER'İ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Öte yandan başarılı performans, tribünlerin de gözünden kaçmadı.

Maç sonrası sosyal medyada Brighton taraftarları, Ferdi Kadıoğlu için çok sayıda övgü mesajı paylaştı.

İşte Ferdi için yapılan paylaşımlar...