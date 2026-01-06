Anthony Musaba, ilk maçına Samsunspor karşısında çıktı

Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımla sadece 2.5 antrenman yaptığını söylediği yeni transfer Anthony Musaba'ya, Samsunspor karşısında ilk 11'de forma verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba, ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıktı.

"TAZE BİR KAFAYLA GELDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi Musaba için, "Bu tarz bir profili (Adam eksilten kanat oyuncusu) tesadüfen size söyledim. Bu oyuncuyu alacağımızı bilmiyordum. Komik bir durum diyebilirim. Böyle bir oyuncu ihtiyacını söylemiştim. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Bizim için çok iyi bir opsiyon böyle bir oyuncu. Taze bir kafayla geldi. Bize katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve keyif almasını bekliyorum." dedi.