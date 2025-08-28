Inter'den Yusuf Akçiçek kararı

Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen ve geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerinin radarına girmişti.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter de, transfer listesinde bulundurduğu Fenerbahçe'nin genç stoperi için son kararını verdi.

INTER VAZGEÇTİ

Corriere dello Sports'un haberine göre; Milano ekibi, Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro talep ettiği Yusuf Akçiçek transferinden vazgeçti.

TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Inter'in milli stoper için yaptığı 17 milyon Euro'luk teklif Fenerbahçe tarafından reddedilmişti.

PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu.

Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.