Inter'e hayat öpücü veren savunmacı: Francesco Acerbi...

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde futbolseverlerin nefesini kesen mücadelede Inter, Barcelona’yı 4-3 mağlup ederek büyük finale yükseldi.

San Siro’da oynanan unutulmaz karşılaşma, hem temposu hem de dramatik anlarıyla hafızalara kazındı.

Öyle ki Barcelona normal sürede mücadelenin son anlarına önde girerken sahneye Inter'in tecrübeli savunmacısı Acerbi çıktı.

INTER'İN HAYALLERİNİ SÜRDÜREN GOLÜ ATTI

90+3. dakikada maça damga vuran Francesco Acerbi, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Böylelikle skor 3-3'e geldi ve bu golle maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk yarısında, 99. dakikada Davide Frattesi’nin golü Inter’i yeniden öne geçirdi ve İtalyan ekibi finale yükselen takım oldu.

Inter'in başarısının ardından maçı uzatmalara götüren Francesco Acerbi'nin hayat hikayesi dikkat çekti.

2 KEZ KANSERİ ATLATTI, ALKOL BAĞIMLILIĞINDAN KURTULUP SAHALARA DÖNDÜ

22 yaşına kadar İtalya'nın alt liglerinde oynayan Acerbi, 2 kez kanser hastalığıyla mücadele etti.

Her ikisinde de kanseri yenmeyi başaran Acerbi, bu kez de babasını kaybedince depresyona girdi.

Babasının vefatıyla alkol bağımlılığı baş gösteren Acerbi, konuyla ilgili daha önce bir açıklama yapmıştı.

Acerbi, babasının ölümünün ardından yaşadığı alkol bağımlılığından testis kanserine karşı verdiği mücadelenin sayesinde kurtulduğunu söylemişti.