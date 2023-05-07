İrfan Can Eğribayat: İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz

Süper Lig'de 33. haftada Giresunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçta goller; 21. dakikada Batshuayi'nin penaltısı ve 68. dakikada Bajic'ten geldi.

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

24 yaşındaki file bekçisi, Karadeniz ekibine sitem etti ve şunları söyledi:

"Maç sonunda yaşananları herkes gördü. Gerçekten çok üzüldük, böyle bir şey yok. Biz, onları İstanbul'da çok güzel karşılıyoruz. Saçma müzikler açtılar. Bu Fenerbahçe düşmanlığı neden var bilmiyoruz. Her rakip, bize düşman oluyor. Kaleci Ferhat abi çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanmaz. Alper aynı şekilde. Topun önüne atıyor kendini, bir şeyler yapıyor. Bunlar dışarıdan çok iğrenç gözüküyor. Biz camia olarak bu yapılanların hiçbirini unutmayacağız. Bundan sonra biz de buna göre davranacağız."