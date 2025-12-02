İskenderunspor teknik direktörlük görevi için Gökhan Zan ile anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

İskenderun ekibi, teknik direktörlük görevine Gökhan Zan'ın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

Açıklamada, "Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın İskenderunspor'umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

2. Lig'de 14 haftada topladığı 25 puanla 6. sırada bulunan İskenderunspor, 29 Kasım'da teknik direktör Ayhan Öksüz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

31 MART SEÇİMLERİNİN GÜNDEM İSMİ İDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaptığı yardım çağrısıyla Türkiye'de ses getiren eski milli futbolcu Gökhan Zan, depremden bir sene sonra gerçekleşen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde siyasete atıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Türkiye İşçi Partisi’nin adayı olan Zan, kampanya döneminde ortaya çıkan bir ses kaydı ve para pazarlığı iddialarıyla gündeme oturmuştu.