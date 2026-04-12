Ismail Jakobs'tan derbi mesajı!

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı.

Galatasaray, bu haftaya başlarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi. Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2’ye düştü.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Senegalli savunma oyuncusu, "Bence iyi bir ilk yarı çıkardık. İkinci yarı futbol oynamayı bıraktık. Dürüst olalım kendimize. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız." dedi.

"POZİTİF DÜŞÜNÜYORUM"

Jakobs, "İki tane iyi takım hemen arkamızda, Trabzonspor ve Fenerbahçe. Evimizde Fenerbahçe maçı olacak. Bu şampiyonluk maçı olacak. Bu maç için pozitif düşünüyorum." diye konuştu.