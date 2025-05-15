İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, sezonu galibiyetle bitirdi

Haber Merkezi
İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Pers Körfez Pro Lig'in 30. haftasında sahasında Havadar ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında fileler havalanmazken Persepolis ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı.
PERSEPOLIS, GALİP GELDİ
Urunov 82. dakikada kaydettiği golle perdeyi açarken 90+8. dakikada topu ağlarla buluşturan Barajeh karşılaşmanın skorunu belirledi.
Rakibini 2-0 yenen Persepolis bu sonuçla sezonu galibiyetle noktaladı.
3. BİTİRDİ
İsmail Kartal'ın ekibi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 60 puanla sezonu 3. sırada tamamladı.
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