İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, sezonu galibiyetle bitirdi
Haber Merkezi

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Pers Körfez Pro Lig'in 30. haftasında sahasında Havadar ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında fileler havalanmazken Persepolis ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı.

PERSEPOLIS, GALİP GELDİ

Urunov 82. dakikada kaydettiği golle perdeyi açarken 90+8. dakikada topu ağlarla buluşturan Barajeh karşılaşmanın skorunu belirledi.

Rakibini 2-0 yenen Persepolis bu sonuçla sezonu galibiyetle noktaladı.

3. BİTİRDİ

İsmail Kartal'ın ekibi 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 60 puanla sezonu 3. sırada tamamladı.

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Emre Çalışkan
Editor