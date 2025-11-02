İsmail Yüksek, Süper Lig'de ilk golünü Beşiktaş'a attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin ilk golü İsmail Yüksek'ten geldi.

Müsabakaya 11'de başlayan İsmail, 32. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolde yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

LİGDE İLK KEZ GOL ATTI

2020 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve iki sezon kiralık dönemlerinin ardından 2022-2023 sezonu itibarıyla da takımda forma bulan İsmail, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Avrupa kupalarında 2 gol kaydetmişti.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

İsmail Yüksek, 90+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertli futbolcu, gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek, derbide 90 dakika sahada kaldı.

"2-0'DAN GERİ DÖNMEK BÜYÜK TAKIM İŞİDİR"

Maçın hemen ardından İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce kız arkadaşının gol atacağını söylediğini dile getiren İsmail, "Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE!"

Armanın önemine dikkat çeken İsmail, "İsim fark etmez. Önemli olan formanın önündeki arma, sahadaki mücadele. Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe'ye yakışır mücadele veriyor. Önemli olan Fenerbahçe!" dedi.