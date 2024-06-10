İsmail Yüksek'ten alkış alan hareket: Bursaspor açıkladı Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, eski takımı Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi yeşil beyazlı kulübe bağışladı.

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TFF 3. Lig'e düşen ve maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor'a, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'ten destek geldi.

Bir dönem yeşil-beyazlı takımda forma giyen Yüksek'in, Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin TL'yi kulübe bağışladığı belirtildi.

100 bin liralık alacağını bağışladı

Bursaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz.

47 maçta 1 gol 6 asist

A Milli Takımımızla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Orta sahada Fred ile yakaladığı uyumla dikkat çeken futbolcuya Avrupa'dan birçok talip var.