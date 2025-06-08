Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu sezon genellikle yedek kulübesinden oyuna dahil olan milli futbolcunun durumunu Avrupa ekipleri takip ederken Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk de bu takımlar arasında yer alıyor.

ARDA, SHAKTAR'A İSTİYOR

Teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getiren Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek'i transfer etmek istiyor.

Bu kapsamda Ukrayna ekibi, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanırken İsmail Yüksek'ten geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi.

A Milli Futbol Takımımızın, ABD ile oynadığı hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Yüksek, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığı sezonu değerlendirdi.

"TEK HEDEFİM FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK"

Yüksek, tek hedefinin sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti.

İsmail Yüksek şunları söyledi:

"Bizler profesyonel futbolcuyuz. Bizim için sezon bitti. İstemediğimiz şekilde sonuçlanan bir sezon oldu. Benim adıma da sakatlıklarla dolu bir sezon oldu. Ama artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Tek hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak. Hedefim başka ne olabilir ki? Fenerbahçe taraftarı benim için her zaman önemli. Ben zaten Fenerbahçeliyim. En büyük hayalim de Fenerbahçe'de başarılar yakalamak. Şu an milli takımı düşünüyorum. Milli takım bittikten sonra tekrar Fenerbahçe'yi düşünmeye başlayacağım."