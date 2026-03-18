İsmet Taşdemir: İhtiyacımız olan şey destek ve birliktelik

1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DESTEK OLMAK LAZIM"

21 Mart Cumartesi günü Manisa FK ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Taşdemir, takıma destek olunması gerektiğini söyledi.

Taşdemir, "Destek olmak lazım. Takımımız zaten sezon başından beri kötü günler yaşadı. Performans açısından hem kendi istediğimiz, oyuncuların da istediği hem de şehrimizin istediği, taraftarlarımızın istediği, yönetimimizin istediği oyunlar oynanamadı. Oynanmaya başlandığı an şanssızlıkla maçlar kaybedildi. Sonuçta bugüne bu noktaya kadar geldik. Geçen maçtan sonra da kısmen belirtmeye çalıştım, taraftarlarımızın hata yapan oyuncularımızın hiç tahammülleri yok. Bu futbol hataları oyunu, hata olacaktır. Bunu yapan da genç oyuncularımız olursa, daha çok sahip çıksınlar benim tek isteğim bu. Bu saatten sonra bizim sadece birbirimize destek olmamız lazım ilk geldiğim gün de söylemiştim. Biz birbirimize destek olursak birbirimizin kötü gününde birbirimizin yanında olursak işte Adana Demirspor mağlubiyeti diyorum ben ona, beraberliği demiyorum. Ondan sonra biz birbirimize sarılırsak daha çabuk büyürüz. İçeride ilk defa mağlup olduk biz geldiğimizden beri. Ben belki yanlış bir oyuncu değiştiriyorum. Onun üzüntüsünü, onun sıkıntısını yaşarken bir de oradan herkesin üstümüze gelmesi oyuncularımız için aynı şekilde doğru değil. Bizi bir yere götürmez. Benim tek istediğim gelin şu son dönemde hatalarımızla beraber birbirimizi sevelim" dedi.

"MANİSA MAÇI ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Taraftarları takıma destek olmaları için stadyuma davet eden Taşdemir, "Burada istediğimiz tek şey taraftarlarımız. Manisa maçı önemli bir maç, o da rakibimiz. Biz buradan 3 puan alıp döndüğümüzde ya da 1 puan, veyahut da yenilerek döndüğümüzde de taraftarlarımızdan tek ricam buradaki Erok maçında ben hepsini canı gönülden yanımızda istiyorum. Çünkü şu anda hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bizim de en çok taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"REY SON 2 MAÇA YETİŞEBİLİR"

Rey Manaj'ın sakatlığı hakkında bilgi veren Taşdemir, "Rey Manaj'ın tedavisine başlandı. Belki en kötü son 2 maça yetişebilir Rey. İnşallah bizde o zamana kadar yarışın içinde olursak, Play-Off potasını yakalarsak belki de Play-Off'ta bizim için yeni bir güç olur" diye konuştu.

"BETON GİBİ BİR SAHADA OYNADIK"

Bir gazetecinin, "Takımda neden çok fazla sakatlık oluyor?" sorusuna Taşdemir, "Bunların hepsinin birincisi fikstür sıkışıklığı. Uğur Çiftçi zaten biz gelmeden önce menüsküstü. Biz geldiğimiz ilk hafta menüsküs ameliyatı oldu. Rey sakatlığı oldu ama takımımızda sezon başından beri sakatlanmayan hiç kimse yok. Sakatlık yaşamayan hiç kimse yok. Bu durumlar normal değil. Ama bunları biz eşeleyecek bir durumumuz da yok. Sadece bir ayda 7 tane maç üst üste gelmesi biraz ağır da gelmiş olabilir. Zeminlerden de şikayet var. Sadece bizim zeminlerimiz değil. Diğer oynadığımız kulüplerin mesela Serik maçından sonra sakatlıklarımız arttı dikkat ederseniz. Çünkü beton gibi bir sahada oynadık. İskenderun'daki saha kısmen iyiydi ama sertlikleri olunca bunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla bu noktaya geldik ama sadece şunu söyleyebilirim, ben bu fikstür yoğunluğundan ve aynı oyunculara çok fazla rotasyona gitmeden aynı oyuncularla oynatma zorunluluğundan dolayı da bu sakatlıkların olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra istasyon ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.