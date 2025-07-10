İsmet Taşdemir: İnşallah, takımımıza yakışan oyuncuları aramıza katacağız

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, eksik bölgelere yapacakları transferlerle güçlü bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Taşdemir, kulübün kanalına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdüklerini ifade etti.

"İNŞALLAH KULÜBÜMÜZE YAKIŞAN OYUNCULARI ARAMIZA KATACAĞIZ"

Gaziantep FK'de mutlu ve keyifli olduğunu, yoğun bir çalışma programlarının bulunduğunu aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

Şu anda resmi olarak Myenty geldi aramıza. Bununla beraber de son aşamasında olduğumuz 3 transferimiz var. Bunların bitmesini, resmileşmesini bekliyoruz. Onlar da 2-3 gün içinde aramızda olacaktır. Olduğu zaman zaten herkes görecek ve duyacak. Bununla beraber sezon başından beri eksik bölgelerimiz konusunda yaptığımız çalışmayı, planlamayı, yönetimimize ve başkanımıza sunduk. Onlarla beraber çok doğru ve iyi bir şekilde İlerliyoruz. Gaziantep FK'nin çok daha başarılı ve iyi bir sezon geçirmesi için yönetimimizle çok titiz bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kulübümüze, takımımıza yakışan oyuncuları aramıza katacağız.

Taşdemir, yeni sezon fikstürünün takıma ve oyunculara hayırlı olmasını diledi.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMA SÖZÜ VERİYORUZ"

Yapacakları maçlarda taraftar desteğinin önemli olduğunu belirten Taşdemir, şunları ifade etti: