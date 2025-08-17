İsmet Taşdemir: Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor'a döndü

Gaziantep FK, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KONYASPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Taşdemir, şu şekilde konuştu:

İyi maçtı, bizim adımıza kırılma anları çok oldu. İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor'a döndü, biz orayı kıramadık. Dolayısıyla kıramayınca da ikinci golü yedikten sonra oyun tamamen koptu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yetmedi. Konyaspor'u tebrik ediyorum.