İspanyol basını yazdı: Real Madrid, Arda Güler için dev teklifi reddetti

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol basını, 20 yaşındaki genç futbolcu için eflatun-beyazlılara dev bir teklifin geldiğini duyurdu.

KABUL EDİLMEDİ

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, bu yaz Arda Güler için gelen 50 milyon euro değerindeki transfer teklifini kabul etmedi.

ALONSO GÜVENİYOR

Haberin detaylarında Xabi Alonso'nun oyuncusuna çok güvendiği ve sezon içerisinde sıkça yer vermek istediği aktarıldı.

DAHA HAZIR GÖRÜNÜYOR

Arda Güler'in gelişimine de değinilirken milli oyuncunun geçtiğimiz sezonlara göre çok daha hazır bir görünüm sunduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

45 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, Real Madrid kariyerinde 61 resmi maça çıktı.

Yetenekli futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asistle mücadele etti.