İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli milli futbolcu yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne geçen hafta düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistin Megazi Hizmetler Kulübü'nden eski milli takım oyuncusu Muhammed Fadl el-Li yaşamını yitirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Li'nin İsrail ordusunun geçen hafta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda yer alan ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaralandığı kaydedildi.

Kulübün kahramanı ve yıldızı olarak nitelendirilen Filistinli kaptanın aldığı ağır yara sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

MİLLİ FORMAYI GİYMİŞTİ

Megazi Hizmetler Kulübü'nde futbol hayatına devam eden Li, daha önce milli takımın formasını da giymişti.

AMIRA DA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Filistin Futbol Federasyonu, Gazze'de birçok kulüpte oynayan Filistinli futbolcu Mustafa Ebu Amira'nın da önceki gün İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

SPOR ALANINDAN 785 KİŞİ VEFAT ETTİ

Federasyon, 29 Haziran'daki raporunda İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çeşitli spor dallarında oyuncu veya idareci 785 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.