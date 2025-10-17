Dünya Kupası'ndan elenmeyi hazmedemediler: İsrailli futbolcular, İtalya'yı UEFA'ya şikayet etti İtalya ile İsrail'in oynadığı ilk maç sonunda Gattuso ve Barella'yla rakip futbolcular arasında yaşananların görüntüsü ortaya çıktı. Rövanş mücadelesinin ardından ise İsrailli oyuncular, İtalyan futbolcuların maç boyu sürekli kendilerine küfrettiği iddiasıyla FIFA'ya başvurdu.

Göster Hızlı Özet İsrailli futbolcular, İtalya ile oynadıkları maçın ardından kendilerine küfredildiği gerekçesiyle FIFA'ya şikayette bulundu.

İlk maçın sonunda Gattuso ve Barella ile İsrailli futbolcular arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Dünya Kupası Eleme grubunda İtalya ile soykırımcı İsrail arasında oynanan maçlarda yaşananlar, gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül'de oynanan İtalya'nın İsrail'i 5-4 yendiği maçın sonunda Teknik Direktör Gennaro Gattuso ve İsrailli futbolcuların tartıştıkları görüntü ortaya çıktı. GATTUSO'DAN İSRAİLLİ FUTBOLCUYA: KAPA ÇENENİ... İsrailli bir futbolcunun 'Oyuncularını eğit' demesine sinirlenen Gattuso'nun karşılık olarak 'Kapa çeneni' dediği görüldü. Araya giren İtalyan futbolcu Barella'nın ise 'Aptal gibi davranma! Yoksa kafanı kırarım' dediği ortaya çıktı. BİR TEPKİ DE BARELLA'DAN Yaşananların ardından ikinci maçta da İtalya'ya boyun eğen İsrail, Dünya Kupası'na katılamayınca durumu kaldıramadı. UEFA'YA ŞİKAET ETTİLER İsrail, Udine'de oynanan ikinci maçta, milli marşlarının ıslıklandığı ve İtalyan oyuncuların maç boyu sürekli kendilerine küfrettiği iddiasıyla FIFA'ya başvurdu. İsrail, ev sahibi ekibin cezalandırılmasını istedi.

