İstanbul'a gelmişti: 3 büyüklerin Jadon Sancho yarışı...

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Jadon Sancho, liglere verilen milli arada sevgilisiyle Türkiye'ye geldi.

Sancho, önceki gece bir mekana gittiği sırada karşısında kameraları görmesinin ardından kız arkadaşıyla birlikte şaşkınlık yaşadı.

Sancho, Ocak ayında kulüpten kalıcı olarak ayrılmak için harekete geçti.

CaughtOffside'de yer alan habere göre; İngiliz oyuncunun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile temas kurduğu öğrenildi.

3 BÜYÜKLERLE DE TEMAS KURDU

Yıldız oyuncu, sezon öncesi transfer döneminde Beşiktaş'ın tüm ısrarına rağmen teklifle ilgilenmemişti.

Son olarak Aston Villa'da da etkili olamayan Sancho’nun kulübü, oyuncunun ayrılığına onay vermeye hazır.

23 yaşındaki yıldızın, 3 büyükler ile İstanbul'da yüz yüze bir görüşme yaptığı ve transferi ciddiyetle değerlendirdiği bildirildi.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Sancho, eşiyle birlikte İstanbul’a gelerek şehri gezdi, yaşam koşullarını ve ortamı yakından inceledi.

2021 yılında Borussia Dortmund’dan 85 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Manchester United’a transfer olan Jadon Sancho, sezon sonunda İngiliz devinden bedelsiz olarak ayrılmayı planlıyor.

Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakan Sancho'nun Türkiye'de kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında.