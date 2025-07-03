Abone ol: Google News

İstanbul'a gelmişti: Jhon Duran'da +1 yıl pazarlığı sürüyor

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jhon Duran'ı forma lansmanına çıkarmama nedeni belli oldu. Camia yeni golcünün yeni formalarla tanıtılmasını beklese de Duran gecede yer almadı. Yönetimin kiralık anlaşmayı iki yıla çıkarmak için Al-Nassr’la son pazarlıkları yaptığı belirtildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
İstanbul'a gelmişti: Jhon Duran'da +1 yıl pazarlığı sürüyor

Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi Jhon Duran’ın resmi imzası için geri sayım sürüyor.

Önceki gün Kolombiya’dan özel uçakla İstanbul’a getirilen 21 yaşındaki santrforun aynı gece Ülker Stadı’nda yapılan yeni sezon forma lansmanına katılması, transferin de bu şekilde resmiyet kazanması bekleniyordu.

TRANSFER BİR TÜRLÜ AÇIKLANMADI 

Ancak camianın merakla beklediği transfer duyurusu lansman gecesinde gerçekleşmedi, Duran etkinliğe katılmadı.

Bu durumun Fenerbahçe ile Al-Nassr arasında devam eden görüşmeler nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, ilk etapta bir sezonluk anlaşma yaptığı Al-Nassr’ı iki yıllık kiralamaya ikna etmeye çalışıyor.

ARTI 1 YIL DAHA KİRALIK İÇİN İKNA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR 

İki kulüp arasında son pazarlıklar yapılıyor.

Anlaşmanın mali detaylarında Suudi Arabistan kulübüne 15-16 milyon euroluk kiralama, oyuncu menajerine de 5-6 milyon euro komisyon ödenecek.

Bu şekilde Fenerbahçe, Al-Nassr’da kazandığı yıllık ücreti karşılayacak, oyuncu ise maaşını Suudi ekibinden alacak.

Eshspor Haberleri