İstanbul'a gelmişti: Jhon Duran'da +1 yıl pazarlığı sürüyor

Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi Jhon Duran’ın resmi imzası için geri sayım sürüyor.

Önceki gün Kolombiya’dan özel uçakla İstanbul’a getirilen 21 yaşındaki santrforun aynı gece Ülker Stadı’nda yapılan yeni sezon forma lansmanına katılması, transferin de bu şekilde resmiyet kazanması bekleniyordu.

TRANSFER BİR TÜRLÜ AÇIKLANMADI

Ancak camianın merakla beklediği transfer duyurusu lansman gecesinde gerçekleşmedi, Duran etkinliğe katılmadı.

Bu durumun Fenerbahçe ile Al-Nassr arasında devam eden görüşmeler nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, ilk etapta bir sezonluk anlaşma yaptığı Al-Nassr’ı iki yıllık kiralamaya ikna etmeye çalışıyor.

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İki kulüp arasında son pazarlıklar yapılıyor.

Anlaşmanın mali detaylarında Suudi Arabistan kulübüne 15-16 milyon euroluk kiralama, oyuncu menajerine de 5-6 milyon euro komisyon ödenecek.

Bu şekilde Fenerbahçe, Al-Nassr’da kazandığı yıllık ücreti karşılayacak, oyuncu ise maaşını Suudi ekibinden alacak.