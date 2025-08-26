İstanbulspor ile Manisa FK puanları paylaştı

1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, Manisa FK'yi ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İstanbulspor'un golünü 16. dakikada Yusuf Ali Özer atarken Manisa FK'nin sayısını 45+1 Muhammed Enes Kiprit kaydetti.
Bu sonuçla art arda 3. beraberliğini alarak 3 puana yükselen İstanbulspor, ligdeki bir sonraki maçında Hatayspor deplasmanına gidecek.
Puanını 4'e çıkaran Manisa FK ise Iğdır FK'yi konuk edecek.
İSTANBULSPOR: 1 - MANİSA FK: 1
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Ologo, Ali Şahin Yılmaz, Duhan Aksu, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (Dk. 89 İzzet Erdal), Sambissa (Dk. 84 Özcan Şahan), Loshaj, Mamadou (Dk. 84 Krstovski), Mustafa Sol (Dk. 69 İsa Dayaklı)
Manisa FK: Vedat Karakuş (Dk. 46 Samet Karabatak), Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ada İbik, Ayberk Karapo, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 90+4 Yunus Yüce), Cissokho, Adekanye (Dk. 56 Burak Süleyman), Lindseth (Dk. 85 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit, Diony (Dk. 90+4 Herelle)
Goller: Dk. 16 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Dk. 45+1 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)
Sarı kart: Dk. 32 Loshaj (İstanbulspor)