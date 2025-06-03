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İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı ile anlaştı

İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı ile anlaştı 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Alper Avcı ile "prensipte" anlaştı.