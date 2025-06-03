İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı ile anlaştı

AA & Ensonhaber
1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Osman Zeki Korkmaz'la yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, yeni çalıştırıcısını buldu.
İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı ile anlaşamaya vardığını duyurdu.
"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILMIŞTIR"
Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Mustafa Alper Avcı, geçen sezon Adana Demirspor'da görev yaptı.
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