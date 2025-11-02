Abone ol: Google News

İstanbulspor - Pendikspor maçında gol sesi çıkmadı

1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 15:32
  • İstanbulspor ve Pendikspor maçı 0-0 berabere bitti.
  • Pendikspor'dan Furkan Doğan kırmızı kart gördü.
  • İstanbulspor 14, Pendikspor 23 puana ulaştı.

1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor, Pendikspor'u ağırladı.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

PENDİKSPOR 10 KİŞİ KALDI

Pendikspor'da Furkan Doğan, 27. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor ligdeki puanını 14'e, Pendikspor ise 23'e yükseltti.

1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek. Pendikspor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

