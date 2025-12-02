Abone ol: Google News

İstanbulspor'da Barış Kanbak dönemi başladı

Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Barış Kanbak'ı getirdi.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 17:10
1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da, teknik direktörlük için Barış Kanbak ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Kanbak! Teknik direktör Sayın Barış Kanbak ile, Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a 'hoş geldin' dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YOLLAR AYRILMIŞTI

İstanbulspor, dün teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

