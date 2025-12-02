İstanbulspor'da Barış Kanbak dönemi başladı

- İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Barış Kanbak ile anlaşma sağladı.
- Barış Kanbak ile Aralık 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzalandı.
- Kulüp, yeni teknik direktörlerine başarılar diledi.
1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da, teknik direktörlük için Barış Kanbak ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Kanbak! Teknik direktör Sayın Barış Kanbak ile, Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a 'hoş geldin' dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
YOLLAR AYRILMIŞTI
İstanbulspor, dün teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.