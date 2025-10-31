İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A’nın 9’uncu haftasında Inter, sahasında Fiorentina’yı 3-0 ile geçerek zirve takibine devam etmişti.

Mavi-siyahlı ekipte attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

10 MAÇTA 6 GOL 2 ASİST

Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta; 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda.

‘Hiç bu kadar formda olmamıştı’ başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi.

"HİÇ BU KADAR FORMDA OLMAMIŞTI"

Corriere dello Sport, Fiorentina maçında Hakan'ın, uzaktan attığı golle karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini ve Inter’e galibiyeti getirdiğini yazdı.

Gazete, bu golü “maçın dengelerini bozan yıldırım etkisi” olarak nitelendirdi.

Haberde, ayrıca Türk futbolcunun liderlik duruşu, karakteri ve takım üzerindeki etkisi ön plana çıkarıldı.