Jayden Oosterwolde'den olay Beşiktaş yorumu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde’nin Beşiktaş derbisinde Vaclav Cerny'nin galibiyet golü öncesinde yediği çalım, Beşiktaş taraftarları arasında gündem oldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Oosterwolde'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)

BEŞİKTAŞ YORUMU GÜNDEM OLDU

Fenerbahçeli futbolcu, kendi için yapılan 'Kayıp aranıyor' paylaşımının altına "Beşiktaş 29 puanla 5. sırada" yorumunda bulundu.

Hollandalı futbolcu, daha sonra ise yaptığı bu yorumu sildi.

FENERBAHÇE'NİN EN 'HIRÇIN' OYUNCUSU

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en 'hırçın' futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu.

Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.