Villarreal, Marco Asensio'ya talip oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk devresini topladığı 36 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında kadroya katılan ve sergilediği başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarın sevgilisi haline gelen Marco Asensio'nun geleceği şekilleniyor.

VILLARREAL GÜNDEMİNE ALDI

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; LaLiga ekibi Villarreal, yeniden transfer piyasasının merkezinde yer alan yıldız ismi radarına aldı.

TEKLİF YAPILMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, Paris Saint-Germain’den ayrılma kararı aldığı dönem Villarreal yöneticilerinin onu yeniden LaLiga’ya döndürmek için girişimde bulunduğu, ancak o dönemde yapılan teklifin sportif ve ekonomik beklentilerin altında kaldığı öne sürüldü.

Ancak 29 yaşındaki hücum oyuncusunun Türkiye'de gösterdiği performansla İspanyol ekibinin inancını daha da güçlendirdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLİYOR

Öte yandan Asensio'yu geçtiğimiz yaz transfer döneminde 7.5 milyon euroya transfer eden Fenerbahçe'nin, ayrılığa izin vereceği bedeli belli oldu.

Oyuncuyu kolay kolay elinden çıkarmak istemeyen sarı-lacivertli yönetimin, 20-25 milyon euro bandında gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Bu miktarın Villarreal için yüksek olduğu aktarılırken, ödemeleri taksitlendirme ya da bonuslara dayalı formüller üzerinde durulduğu iddia edildi.

19 MAÇTA 14 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 19 maça çıkan 15 milyon euro piyasa değerindeki Asensio, 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.