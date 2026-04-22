Jayden Oosterwolde'ye Ferdi Kadıoğlu'na attığı yorum için tepki!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi.

American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında Brighton, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

56. dakikada Jack Hinshelwood ve 90+1'de Danny Welbeck ile iki gol daha bulan ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Brighton puanını 50'ye çıkarırken, Chelsea 48 puanda kaldı.

TEBRİKLER GELDİ

Maçın oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Kadıoğlu'nun ödüllü paylaşımına, Real Madrid'den Arda Güler ve Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, kendi maçları sona erer ermez yorum yaptı.

Ayrıca Beşiktaş'tan Orkun Kökçü de Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik eden isimler arasında yer aldı.

"AYNI ZİHNİYETLE BİR ADIM DAHA"

Ferdi Kadıoğlu paylaşımında, "Bir küçük hatıra. Takıma attığım gol ile yardımcı olmaktan onur duyuyorum. Aynı zihniyetle bir adım daha. Haydi Brighton" ifadelerini kullandı.

OOSTERWOLDE TEPKİ ÇEKTİ

Oosterwolde'nin, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elenmelerinin hemen ardından Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımına yorum yapması, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümünün tepkisini çekti.

Öte yandan bazı taraftarlar ise Oosterwolde'nin görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini, asıl sorunun takımın hücum hattındaki sıkıntılardan kaynaklandığını söyleyerek Hollandalı futbolcuyu savundu.