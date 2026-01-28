Jhon Duran, transfer kararını Fenerbahçe'ye bildirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın geleceği merak konusu.

Futbolcuyla ilgilenen kulüpler olduğu belirtilirken, henüz resmi bir teklif sunulmadı.

Jhon Duran'ın ise geleceğiyle ilgili kararı çok net.

'AYRILMAK İSTEMİYORUM'

TRT Spor'da yer alan habere göre Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi.

22 yaşındaki futbolcunun bu şartlar altında sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Duran, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.

KİRALIK SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

32 milyon euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe, Duran'ı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralamıştı.

YILLIK 15 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın transfer açıklamasıyla ilgili KAP duyurusunda oyuncunun maliyetini açıklamamıştı.

Futbolcularla ilgili veri sitesi Capology'nin aktardığına göre Duran'ın sarı-lacivertlilere yıllık maliyeti en az 15 milyon euro olarak görülüyor.