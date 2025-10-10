8 maçtır formasından uzaktı: Jhon Duran'da yeni gelişme

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'yla oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran, takip eden 8 maçta forma giyememişti.

Sakatlığını atlatan Jhon Duran'dan sarı-lacivertlilere bir iyi haber daha geldi.

Kolombiyalı forvet, bugün yapılan antrenmanda topla çalışmalara başladı.

TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanda çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yaptı.

Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.