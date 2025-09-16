Jhon Duran'ın son hali Fenerbahçe taraftarını üzdü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadığı Benfica maçında sakatlanan ve Barcelona'ya giderek tedavi gören Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a döndü.

Kolombiyalı golcünün havalimanında koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yıldız oyuncunun adım atmakta zorlandığı ve koltuk değnekleri ile destek aldığı anlar kısa sürede gündeme oturdu.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜMESİ FENERBAHÇELİLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Taraftarları endişelendiren o görüntü sonrası Duran'ın, Kadıköy'e giderek Trabzonspor derbisini tribünden izlediği belirtildi.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı oyuncunun dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı.

Daha önce de koltuk değnekleri ile sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Duran, kısa süre sonra o paylaşımı kaldırmıştı.

FENERBAHÇE KİRALAMIŞTI

Piyasa değeri 35 milyon euro olan futbolcu için Al-Nassr, ocak ayında 77 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Aston Villa'dan Al-Nassr'a rekor bedele transfer olan futbolcuyu yaz transfer döneminde ise kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 6 maça çıkan Duran, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.