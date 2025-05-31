Joao Pereira: Galibiyetle bitirmiş olmak bizim için çok önemliydi

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 38. ve son haftasında evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, sezonu galibiyetle bitirmiş olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde kalmayı geçen hafta garantilemelerine rağmen sezonu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"CİDDİ BİR OYUN ORTAYA KOYDULAR"

Önceki maçlarda yenilmezlik serisi yakaladıklarını hatırlatan Pereira, şu şekilde konuştu:

Bu seriyi bozmamış olmak ve sezonu galibiyetle bitirmiş olmak bizim için çok önemliydi. Maça da çok iyi başladık. Maçı başından sonuna kadar tamamen biz domine ettik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. O yüzden oyuncularımın performansından memnunum. Sezonun son maçı olmasına rağmen öz güvenli ve ciddi bir oyun ortaya koydular. Bu güzel sonuçtan dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.

"BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUM"

Pereira, oyuncularının maç öncesi konuştukları oyun planını sahaya doğru şekilde yansıttığını kaydederek, şunları dedi:

Oyuncularım işleri düzgün ve ciddi yaptığında her zaman iyi sonuçlar alıyorlar. Bu yüzden onları bir kez daha tebrik ediyorum.

"HİÇBİR MAÇI KÜÇÜMSEMEYECEĞİZ"

Artık gelecek sezon için çalışmalara başlayacaklarına dikkati çeken Pereira, şu ifadeleri kullandı: